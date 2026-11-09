09/ 11/ 2026 18:29

AHORA | Incendio afecta a toma “Nuevo Amanecer” en Cerrillos en medio de operativo de desalojo

Un incendio de rápida propagación se registra en el campamento Nuevo Amanecer de Cerrillos, en el mismo sector donde durante la jornada de este lunes se llevó a cabo un operativo de desalojo y demolición que contemplaba cerca de 300 viviendas y más de 800 personas. En el siniestro se encuentra trabajando el Cuerpo de Bomberos de Maipú y la emergencia provocó cortes en la pista derecha de la Ruta 78 (Autopista del Sol).