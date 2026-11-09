Por tercera semana consecutiva “Chilevisión Noticias Central” se instala como el informativo más visto

Entre el lunes 2 y el domingo 8 de este mes, el noticiero prime de la señal fue el preferido por la audiencia y nuevamente lideró la sintonía semana

Entre el lunes 2 y el domingo 8 de este mes, “Chilevisión Noticias Central” se instaló nuevamente como el espacio informativo más visto de la televisión chilena.

Gracias a dichas siete emisiones, el noticiero de Chilevisión que conducen Macarena Pizarro y Daniel Matamala se posicionó, por tercera semana consecutiva, en el primer lugar de la sintonía con un rating promedio de 570 mil personas. En el mismo periodo, Mega obtuvo 569 mil, TVN, 399 mil y Canal 13, 467 mil.

La crisis política del gobierno de José Antonio Kast y su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, la destitución del presidente de Paraguay, y la histórica derrota de Donald Trump en los resultados electorales de las ‘midterms’ son algunos de los temas nacionales e internacionales que se abordaron en el exitoso noticiero de Chilevisión.

Cabe destacar que Chilevisión es uno de los canales de TV líderes en audiencia y valoración a nivel nacional, con una amplia oferta de contenidos de entretención, informativos, además de la transmisión de grandes eventos deportivos.