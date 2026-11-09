Su suegro permanece detenido: Carlos Palacios declara como imputado en causa de narcotráfico

El jugador de Boca Juniors entregó declaraciones en una unidad de la Policía de Investigaciones.

Este lunes, Carlos Palacios, actual futbolista de Boca Juniors de Argentina, fue citado a declarar a una unidad de la Policía de Investigaciones (PDI) durante la presente jornada como imputado.

“La Joya” aparece involucrado en el marco de una indagatoria por tráfico de drogas y donde su suegro permanece detenido, aunque se desconoce exactamente la presunta implicancia del futbolista.





Suegro de Carlos Palacios permanece detenido

En agosto de este año, la Brigada Antinarcóticos de la PDI, en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Sur, realizó un gran operativo e incautó más de 1.400 kilos de droga.

Ahí se detuvo a cuatro personas, entre ellos el suegro de Palacios, quien se movilizaba en un vehículo a nombre del futbolista formado en Unión Española.