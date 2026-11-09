09/ 11/ 2026 15:59

“La PDI obtuvo una información…”: Así se logró la identificación del principal sospechoso por el asesinato del cabo Palma

Este lunes se informó la detención de Carlos Cortez Flores, alias “Carlitos Nike”, principal sospechoso por el asesinato del suboficial mayor Daniel Palma en 2023. El hombre estaba detenido en una cárcel en Perú junto con otro sospechoso, Yefferson Flores, y habrían estado utilizando identidades falsas. Al respecto, Eduardo Cerna, director general de la PDI, explicó cómo lograron identificarlos, mientras que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que la extradición “tomará tiempo”.