09/ 11/ 2026 16:30

Accidente en la Ruta de la Fruta: revelan posible causa de colisión que dejó 11 fallecidos

Mientras las familias despiden a sus seres queridos que murieron en el accidente de la mañana del sábado en Santo Domingo, que dejó 11 fallecidos y 15 heridos, las primeras diligencias del caso dan cuenta de una causa preliminar del accidente. Según señaló la Fiscalía Local de San Antonio, Claudia Cancino, la responsabilidad apuntaría al conductor de camión que se dirigía en dirección sur, y que habría traspasado el eje de la calzada e impactado al microbús de manera frontal.