Revelan famoso compañero de celda de Francisco Huaiquipán: es otro exfutbolista y también jugó en Colo Colo

Francisco Huaiquipán ya lleva cuatro días en prisión preventiva en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 1.

Luego que se decretara la prisión preventiva para Francisco Huaiquipán tras ser imputado por presuntos abusos sexuales y violaciones reiteradas a menores de edad, el exfutbolista quedó recluido en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 1.

Cabe señalar que en la audiencia realizada el pasado jueves, el Ministerio Público expuso que los acontecimientos denunciados datan de entre los años 2009 y 2023, y las víctimas serían tres menores de edad de su entorno familiar.





Francisco Huaiquipán comparte celda con otro exfutbolista

La Tercera publicó cómo han sido los primeros días del exvolante de Colo Colo en Santiago 1, donde llegó saludando a todos los internos en el módulo en que se encuentra.

El citado medio indicó que el “Toqui de La Legua” fue instalado en una celda junto a otro exfutbolista, Jean Paul Pineda , quien se encuentra en esa cárcel luego de que fuera formalizado por agredir a su pareja en un motel en San Bernardo y no cumplir una orden de alejamiento.

Pineda al igual de Huaiquipán, jugó en Colo Colo, y de acuerdo a lo publicado, hubo una celebración este domingo en el módulo tras Campeonato Nacional N°35 del Cacique.

Por último, se informó que el abogado de Huaiquipán se encuentra preparando un recurso de apelación que presentará en la Corte de San Miguel buscando cambiar la medida cautelar de prisión preventiva.