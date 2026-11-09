“Se acercó a mi mesa, se sentó…”: Gissella Gallardo aclara acercamiento a Gala Caldirola en Teletón 2026

La panelista de farándula aseguró que “lo que haga ella o Mauricio me da exactamente lo mismo, la verdad”.

Este lunes, Gissella Gallardo rompió el silencio y se refirió al video viral que protagonizó en Teletón 2026, donde aparece posando junto a Gala Caldirola.

La panelista de farándula expuso que Gala se le acercó para explicarle sobre un video que se había publicado, haciendo alusión al registro donde Mauricio Pinilla le canta en un restaurante.





¿Qué dijo Gissella Gallardo?

En conversación con la periodista Caco Saavedra, Gissella señaló: “No, yo no tengo que limar asperezas con nadie, la verdad”.

En esa misma línea, agregó: “Simplemente ella se acercó, coincidimos en un restaurante, se acercó a mi mesa, se sentó y me quería explicar algunas cosas de un video que había salido”.

“Pero no, yo no tengo temas con nadie, ya estoy recontra separada (de Mauricio Pinilla), tranquila y lo que haga ella o Mauricio me da exactamente lo mismo, la verdad” , cerró Gallardo.

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