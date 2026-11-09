09/ 11/ 2026 15:29

Las penas que arriesga Leandro Hernández tras choque en estado de ebriedad

Leandro Hernández fue formalizado este domingo por conducción en estado de ebriedad con resultado de daños y lesiones graves, ya que la víctima terminó con fracturas y se encuentra hospitalizada. El jugador de Colo Colo quedó con la medida cautelar de arraigo nacional, firma mensual y retención de su licencia de conducir. Hernández arriesga eventualmente una pena de entre 541 días a 3 años de presidio, además, de una multa y perder su licencia de conducir por hasta cinco años.