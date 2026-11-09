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Las penas que arriesga Leandro Hernández tras choque en estado de ebriedad

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Leandro Hernández fue formalizado este domingo por conducción en estado de ebriedad con resultado de daños y lesiones graves, ya que la víctima terminó con fracturas y se encuentra hospitalizada. El jugador de Colo Colo quedó con la medida cautelar de arraigo nacional, firma mensual y retención de su licencia de conducir. Hernández arriesga eventualmente una pena de entre 541 días a 3 años de presidio, además, de una multa y perder su licencia de conducir por hasta cinco años.

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