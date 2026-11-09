Combustibles subirán $40 este jueves: Pdte. Kast anunció proyecto para limitar futuras alzas

El mandatario informó el monto tras participar en el Comité Político Ampliado en La Moneda, previo al reporte que Enap dará a conocer este miércoles.

El presidente José Antonio Kast anunció que las bencinas y el diésel subirán $40 por litro este jueves 12 de noviembre.

El mandatario informó el monto tras participar en el Comité Político Ampliado en La Moneda, previo al reporte que Enap dará a conocer este miércoles.

“Hoy queremos que se vaya al mínimo técnico autorizado por la ley, al menos en lo que dice relación con lo que se esperaba del alza para este jueves”, sostuvo el jefe de Estado.

El ajuste sería el sexto aumento consecutivo. Antes del anuncio, las proyecciones apuntaban a incrementos de entre $36 y $41 por litro para la gasolina de 93 octanos y de entre $36 y $42 para la de 97. Para el diésel se estimaba un alza de entre $70 y $90 por litro.





Qué propone el gobierno para los próximos ajustes

El mandatario informó que enviará al Congreso un proyecto de ley con discusión inmediata para limitar las variaciones de los combustibles durante 90 días.

La propuesta contempla un tope de $20 por litro para cada ajuste , tanto al alza como a la baja, en las bencinas y el diésel.

Durante la mañana, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había adelantado que el gobierno buscaría aplicar este jueves el menor aumento permitido por la normativa del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

El secretario de Estado también señaló que el Ejecutivo desembolsa actualmente $170 por cada litro de diésel para amortiguar el impacto del precio del petróleo, cifra que Kast reiteró tras la reunión en La Moneda.