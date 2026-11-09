09/ 11/ 2026 15:51

Identifican a atacantes de Cesfam de Puente Alto: cuatro son menores de 14 años y solo uno es imputable

A mediados de octubre un grupo de personas ingresó a destrozar el Cesfam Raúl Silva Henríquez, en la comuna de Puente Alto. Tras unas semanas, las autoridades lograron identificar a cinco involucrados en el ilícito, quienes fueron detenidos por la Policía de Investigaciones durante este lunes en el sector de Bajos de Mena. Todos son menores de edad y solo uno de ellos es imputable, al tener 15 años. El resto son menores de 14, por lo que no tienen responsabilidad penal.