“¿Pero qué quieren que haga?”: Pailita compartió particular mensaje tras reacción de Skar Labra por su show en Teletón
Pailita y Skar terminaron su relación en el año 2023 en medio de acusaciones cruzadas sobre discusiones, distanciamiento, presión mediática y celos.
Este domingo, el cantante urbano Pailita se refirió a la reacción que tuvo Skarleth Labra, su expareja, y Claudio Michaux, durante su presentación en Teletón 2026.
Pailita y Skar terminaron su relación en el año 2023 en medio de acusaciones cruzadas sobre discusiones, distanciamiento, presión mediática y celos.
¿Qué pasó con Skar Labra y Pailita en Teletón?
Al respecto, durante la presentación de Pailita en Teletón 2026, Claudio Michaux se mostró en shock e hizo graciosos gestos mientras miraba de reojo a Skar.
La joven rió y gritó: “¡Eso, eso, buena, dale!”, mientras reía, movía sus puños en el aire y vitoreaba al cantante que interpretaba “Ultra Solo”.
La reacción de Skar hizo estallar en risas a los presentes, por lo que gritó: “¡¿Pero, qué quieren que haga?!” y luego comenzó a bailar.
Finalmente, la situación se viralizó rápidamente en redes sociales, por lo que Pailita compartió el extracto en su cuenta de TikTok y escribió: “Jajajajajá, ¡eso!”.
Revisa las publicaciones de TikTok:
@darimedia.cl la divertida reacción del react de la teletón con claudio michaux, skarleth y skarcita mientras cantaba pailita #teleton2026 #react #chile #farandula ♬ sonido original – darimedia.cl