“¿Pero qué quieren que haga?”: Pailita compartió particular mensaje tras reacción de Skar Labra por su show en Teletón

Pailita y Skar terminaron su relación en el año 2023 en medio de acusaciones cruzadas sobre discusiones, distanciamiento, presión mediática y celos.

Este domingo, el cantante urbano Pailita se refirió a la reacción que tuvo Skarleth Labra, su expareja, y Claudio Michaux, durante su presentación en Teletón 2026.

Pailita y Skar terminaron su relación en el año 2023 en medio de acusaciones cruzadas sobre discusiones, distanciamiento, presión mediática y celos.





¿Qué pasó con Skar Labra y Pailita en Teletón?

Al respecto, durante la presentación de Pailita en Teletón 2026, Claudio Michaux se mostró en shock e hizo graciosos gestos mientras miraba de reojo a Skar.

La joven rió y gritó: “¡Eso, eso, buena, dale!”, mientras reía, movía sus puños en el aire y vitoreaba al cantante que interpretaba “Ultra Solo”.

La reacción de Skar hizo estallar en risas a los presentes, por lo que gritó: “¡¿Pero, qué quieren que haga?!” y luego comenzó a bailar.

Finalmente, la situación se viralizó rápidamente en redes sociales, por lo que Pailita compartió el extracto en su cuenta de TikTok y escribió: “Jajajajajá, ¡eso!”.

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