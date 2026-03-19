Pailita alza la voz tras supuesto “remember” con Skar Labra: “Después de terminar…”

El cantante urbano respondió a un usuario de TikTok que le pedía que se quedara solo por un tiempo.

Un sin fin de rumores en torno a una eventual reconciliación entre Pailita y Skar Labra se tomaron las redes sociales los últimos días, justo luego de que se confirmara el quiebre del artista urbano con la influencer July Leguizamon.

A esta separación se le sumó que la actual Reina de Viña dejó de seguirse en Instagram con Diego Bazaes, su ex compañero de Gran Hermano Chile, a quien se le vio acompañándola durante su participación en Fiebre de Baile.

La respuesta de Pailita ante supuesto romance con Skar

Ahora, Pailita alzó la voz en su cuenta de TikTok luego de que alguien le comentara: “quédate solo, por favor. Aunque sea un tiempo jajaja“.

Ante esto, el joven puntarenense fue enfático en negar cualquier cercanía con Skar. “¿De verdad ustedes creen que me metería a hue… con alguien después de terminar una relación hace tan poco?“, inquirió.

“Están super equivocados. La July es una persona maravillosa y por el respeto que se merece ella, y lo hermoso que tuvimos, jamás lo haría, reina. Bendiciones”, aseguró el cantante, negando cualquier cercanía con la ganadora de Fiebre de Baile.

Revisa aquí la declaración de Pailita: