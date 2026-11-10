Paro de camioneros hoy martes: las rutas con cortes interrupciones de tránsito ciudad por ciudad

Las primeras manifestaciones comenzaron durante la noche del lunes en las regiones de Tarapacá y Biobío. Ahora, la paralización se ha extendido a gran parte del país producto del alza en el precio de los combustibles.

Diversas agrupaciones de transportistas y el movimiento No Más Tag convocaron para este martes la interrupción de rutas a lo largo del país por el descontento ante el sostenido incremento en el precio de los combustibles y el costo de los peajes.

A pesar de que las grandes confederaciones del transporte de carga mantuvieron instancias de diálogo con las autoridades, las agrupaciones autónomas consideraron insuficiente el impacto de estas negociaciones en sus costos operativos diarios.

En consecuencia, la acumulación de alzas sucesivas en el diésel llevó a los pequeños y medianos transportistas a articular protestas de carácter indefinido en arterias clave de la red vial nacional.





Listado de movilizaciones a lo largo del país

A continuación, el listado preliminar de ciudades y localidades que registran paros y movilizaciones , a partir de información en terreno de CHV Noticias, ordenado geográficamente de norte a sur:

Iquique: Interrupción en el ingreso al puerto, bloqueos, suspensión de acceso a puertos, impedimento de tránsito hacia faenas mineras y cancelación de la llegada de cruceros.

Interrupción en el ingreso al puerto, bloqueos, suspensión de acceso a puertos, impedimento de tránsito hacia faenas mineras y cancelación de la llegada de cruceros. Pozo Almonte: En la Ruta 5 Norte (Ruta A-65) los transportistas interrumpieron el tránsito afectando la conexión de Tarapacá con Arica, Parinacota y Antofagasta, registrando concentraciones y tránsito lento.

En la Ruta 5 Norte (Ruta A-65) los transportistas interrumpieron el tránsito afectando la conexión de Tarapacá con Arica, Parinacota y Antofagasta, registrando concentraciones y tránsito lento. Lagunillas : Anuncio de cortes de ruta.

: Anuncio de cortes de ruta. Tiltil: Camioneros iniciaron su avance a baja velocidad y en caravana por la Ruta 5 Norte hacia el centro de Santiago.

Camioneros iniciaron su avance a baja velocidad y en caravana por la Ruta 5 Norte hacia el centro de Santiago. Quilicura: Zona del Nudo Quilicura (Panamericana con Américo Vespucio) punto crítico de reunión, movilización, organización e inminente corte de la Ruta 5 Norte y Américo Vespucio, saliendo desde la Picola Italia hacia las principales arterias de Santiago Norte.

Zona del Nudo Quilicura (Panamericana con Américo Vespucio) punto crítico de reunión, movilización, organización e inminente corte de la Ruta 5 Norte y Américo Vespucio, saliendo desde la Picola Italia hacia las principales arterias de Santiago Norte. Pudahuel: Camiones protagonizan una movilización con una pista habilitada; es además punto de desplazamiento y concentración de caravanas en un servicentro.

Camiones protagonizan una movilización con una pista habilitada; es además punto de desplazamiento y concentración de caravanas en un servicentro. Santiago Sur: Mencionada como parte central de la convocatoria, con movilizaciones, caravanas y cortes en accesos, terminales de buses y rutas principales de la Región Metropolitana.

Mencionada como parte central de la convocatoria, con movilizaciones, caravanas y cortes en accesos, terminales de buses y rutas principales de la Región Metropolitana. San Bernardo: Movilizaciones y afectaciones en la caletera de Avenida Presidente Jorge Alessandri Rodríguez (Ruta 5 Sur), específicamente en el sector de la salida de Las Acacias, Camino La Vara y corte en la salida de Lo Blanco.

Movilizaciones y afectaciones en la caletera de Avenida Presidente Jorge Alessandri Rodríguez (Ruta 5 Sur), específicamente en el sector de la salida de Las Acacias, Camino La Vara y corte en la salida de Lo Blanco. Buin: Identificado como uno de los puntos donde se registran manifestaciones.

Identificado como uno de los puntos donde se registran manifestaciones. Valparaíso: Uno de los puntos conectados a las protestas y movilizaciones en el puerto.

Uno de los puntos conectados a las protestas y movilizaciones en el puerto. San Antonio: Uno de los puntos con cortes y manifestaciones conectadas al paro en el puerto.

Uno de los puntos con cortes y manifestaciones conectadas al paro en el puerto. San Fernando: Registro de concentraciones y tránsito lento.

Registro de concentraciones y tránsito lento. Curicó : Registro de actividad y tránsito lento en Cruce Lircay.

: Registro de actividad y tránsito lento en Cruce Lircay. Cauquenes: Puntos de concentración anunciados en las rutas 126, M50 y 128.

Puntos de concentración anunciados en las rutas 126, M50 y 128. Talcahuano : Gran cantidad de camiones detenidos a un costado de la ruta en manifestación y actividad en el puerto.

: Gran cantidad de camiones detenidos a un costado de la ruta en manifestación y actividad en el puerto. Los Ángeles: En el sector de Huaki (kilómetro 491 al norte de Los Ángeles) y en el sector Los Perales de la Ruta 5 Sur, los camioneros mantienen una movilización y concentraciones dejando solo una pista habilitada.

En el sector de Huaki (kilómetro 491 al norte de Los Ángeles) y en el sector Los Perales de la Ruta 5 Sur, los camioneros mantienen una movilización y concentraciones dejando solo una pista habilitada. Victoria: En sector La Turbina en la Ruta 5 Sur se registran camioneros reunidos, camiones varados, tránsito lento y una paralización parcial.

En sector La Turbina en la Ruta 5 Sur se registran camioneros reunidos, camiones varados, tránsito lento y una paralización parcial. Temuco: Punto de reunión de camioneros autónomos a las 10:00, donde se organizan caravanas y concentraciones (por la avenida principal Caupolicán, hacia el Bypass y la capital regional de la Araucanía).

La movilización se gestó luego de que los gremios rechazaran la propuesta del Ejecutivo: busca enviar un proyecto de ley para limitar los incrementos del diésel a un tope de 20 pesos durante un periodo de 90 días mediante ajustes fiscales.

Sin embargo, dirigencias como las de No Más TAG catalogaron dicha propuesta como endeble e inviable frente al encarecimiento previo acumulado, exigiendo en su lugar medidas estructurales inmediatas.

Entre ellas, la eliminación transitoria del Impuesto Específico a los Combustibles, la reestructuración del mecanismo MEPCO y la revisión de los contratos de concesiones de autopistas.