Pronostican primera ola de calor de la temporada en Santiago: Temperaturas superarán los 30°

El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, indicó que las altas temperaturas se extenderán durante tres días en la capital. ¿Cómo será el panorama para toda la semana? Revisa el pronóstico acá.

Tras los chubascos de la madrugada de este martes, Santiago se prepara para la primera ola de calor de la temporada.

Así lo advirtió el meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, quien indicó que las altas temperaturas se extenderán durante tres días en la capital.

Antes del alza, este martes 10 de noviembre la nubosidad dará paso al sol durante la tarde. Según el meteorólogo, la máxima llegará a 25 °C entre las 16:00 y las 17:00 horas.





¿Cuándo se espera la primera ola de calor en Santiago?

“Entre miércoles y viernes, la primera ola de calor de esta temporada”, señaló Moncada.

El pronóstico contempla 32 °C para el jueves 12 de noviembre, mientras que el viernes 13 la temperatura bajará levemente hasta los 31 °C.

El sábado 14, en tanto, se espera un aumento de la nubosidad. Según explicó el meteorólogo, eso generará un leve descenso de las temperaturas en la capital.

A continuación, revisa el desglose para esta semana en Santiago: