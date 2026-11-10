Generó opiniones divididas: Estefanía Marquis sorprendió en redes con radical intervención quirúrgica

La exparticipante de Gran Hermano Chile se sometió a una compleja, según definió el cirujano, rinoplastia secundaria reconstructiva con cartílago costal. El profesional compartió los resultados y, por supuesto, los internautas opinaron.

Impacto en redes sociales generó Estefanía Marquis al compartir imágenes de los resultados de una radical intervención estética a una semana de haber ingresado al quirófano.

Las fotografías fueron compartidas por el propio médico que realizó la cirugía: una “compleja” rinoplastia secundaria reconstructiva con cartílago costal, según escribió en su cuenta de Instagram.

Allí señaló que, más que modificar la forma de la nariz, el “desafío fue reconstruir la arquitectura nasal, recuperar el soporte de la punta y restaurar las estructuras valvulares“.

“Precisión quirúrgica, reconstrucción estructural y sensibilidad artística, trabajando juntas para conseguir naturalidad, definición y armonía“, expresó en la publicación que suma más de 6.000 likes.

Opiniones divididas en redes sociales

Si bien el otorrinolaringólogo manifestó su satisfacción tras la operación, lo cierto es que la nueva nariz de la exparticipante de Gran Hermano Chile generó opiniones divididas en plataformas.

En el post original del profesional los comentarios fueron en su mayoróa positivos: “Ya era hermosa pero quedó aún más”, “Nunca decepciona, me atrevo a decir el mejor (cirujano) de Chile” y “Muy linda nariz”, fueron algunas de las reacciones.

Sin embargo, en un post en X, los internautas fueron bastante más críticos y aseguraron que la nariz sin retocar de Galeota era más armónica con su rostro: “Les dejan a todas la misma nariz”, cuestionó uno.

“No le queda a corde sus facciones y tipo de rostro”, dijo otro. Sin embargo, hubo quienes la defendieron: “Está recién operada, los resultados se verán después” y “Si ella es feliz con el cambio por qué se meten?“, escribieron.