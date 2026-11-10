10/ 11/ 2026 14:30

Teleférico Bicentenario inicia marcha blanca: así será su funcionamiento entre Providencia y Ciudad Empresarial

Este martes inició la marcha blanca técnica del Teleférico Bicentenario, proyecto que contempla unir Providencia y Ciudad Empresarial en un trayecto de entre 13 a 15 minutos. La etapa de pruebas permitirá monitorear el movimiento de las cabinas, la capacidad de 10 pasajeros sentados por unidad y el funcionamiento de las cámaras de seguridad integradas durante los próximos meses. Se proyecta que comience su operación para todo público entre enero y febrero de 2027.