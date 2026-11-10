“El día que yo me muera…”: familia de víctima en tragedia de Santo Domingo no tomará acciones legales

El hermano de Luis Flores, fallecido en el accidente ocurrido el pasado fin de semana, reveló el motivo por el que su familia decidió no tomar acciones legales tras el fatal suceso, mientras se preparan para darle el último adiós al querido conductor de buses de Navidad.

Estas semana han iniciado las despedidas de los 11 fallecidos en el trágico accidente ocurrido el sábado en la comuna de Santo Domingo, instancia en la que familiares han dado a conocer los testimonios e historias de vida.

Uno de los fallecidos fue Luis Flores, un querido conductor del transporte público de la comuna de Navidad y que realizaba el mismo viaje a bordo del bus interurbano siniestrado en el km 119 de la Ruta de la Fruta.

Durante el velorio que se desarrolló el lunes, el hermano de Luis conversó con Contigo en Directo, y reveló una importante decisión que tomaron como familia: no presentarán acciones legales por el accidente.





El consuelo de la familia

Según explicó el hermano, ellos vienen de una familia de transportistas y conocen los riesgos que esto implica.

Incluso, reveló que Luis les decía “el día que yo me muera, quiero morirme al interior de la máquina” , una frase que les ha dado consuelo en estos momentos, afirmó.

Es por este mismo motivo que, como familia, optaron por no perseguir un proceso legal por el fatal accidente: “no le vamos a quitar dinero a un conductor que puede ser como cualquiera de nosotros“.

En esa línea, cuestionó: “¿Qué puedes sacar de una demanda? ¿Qué beneficio? Dinero, pero ¿quién te va a devolver a tu hermano? La gente no entiende, si al final mi hermano era conductor de buses, y yo igual”.

El familiar apuntó que, al trabajar en el rubro, con su familia saben que las fallas humanas suceden y pueden producir este tipo de accidentes. “En el país y en todo el mundo, siempre es el error humano el que influye en esto”, señaló.

Asimismo, defendió que no hay contra quién tomar acciones legales: “el conductor del camión está fallecido. Él no se levantó con la idea de matar“.