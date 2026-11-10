Naya Fácil vende su exclusiva CyberTruck de Tesla: remeció las redes anunciar el millonario precio

A tan solo 9 meses de su compra, la creadora de contenidos dio a conocer en su cuenta de Instagram que decidió poner a la venta su llamativo auto que, afirmó, cuenta con 8.500 kilómetros recorridos.

Naya Fácil sorprendió al anunciar en redes sociales que pondrá a la venta su NayaTruck, su más reciente vehículo que se ha convertido en protagonista de sus publicaciones en Instagram.

Se trata de un modelo que llamó la atención entre sus seguidores por su particular diseño futurista y funcionamiento 100% eléctrico, características que lo han convertido en uno de los vehículos más reconocibles de Tesla.

Al momento de la compra aseguró que la Cybertruck “era el único (modelo) que se asimilaba o superaba a la Suburban“, su camioneta anterior que fue rifada y explicó que no solo se debe a originalidad, sino también en estándares de seguridad y tecnología.

“Es la que me brinda tremenda seguridad, extremadamente seguridad y extremadamente tecnología, que eso es lo que yo busco; o sea, desde hace mucho rato que yo en mis autos busco seguridad”, explicó en febrero de este año.





Cuánto cuesta y dónde conseguir el NayaTruck

La venta se realizará a través de Portal Motores, plataforma que estará a cargo de canalizar el proceso comercial y conectar a la influencer con potenciales compradores interesados en adquirir este exclusivo modelo.