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Pdte. Kast por paro de camioneros: “Hay una situación de tensión con los transportistas”

Sebastian Leyton
Por Sebastian Leyton

Periodista Digital

Durante una actividad oficial enmarcada en la marcha blanca del Teleférico Bicentenario, el mandatario abordó temas clave de contingencia nacional e hizo un llamado ante la situación de tensión que afecta al transporte, la carga y los costos de los combustibles, destacando además avances y recursos destinados a la seguridad pública, mejoras salariales para Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile.

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