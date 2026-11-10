10/ 11/ 2026 12:21

Pdte. Kast por paro de camioneros: “Hay una situación de tensión con los transportistas”

Durante una actividad oficial enmarcada en la marcha blanca del Teleférico Bicentenario, el mandatario abordó temas clave de contingencia nacional e hizo un llamado ante la situación de tensión que afecta al transporte, la carga y los costos de los combustibles, destacando además avances y recursos destinados a la seguridad pública, mejoras salariales para Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile.