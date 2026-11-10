Le costó caro: Hossam Hassan fue despedido como DT de Egipto tras escándalo con sus dos esposas

Pese al correcto Mundial realizado con Los Faraones, la controversia protagonizada por su entorno hace algunos meses derivó en la salida del entrenador de Los Faraones.

Se acabó el ciclo de Hossam Hassan en la Selección de Egipto. El entrenador fue despedido por la Federación local luego del escándalo protagonizado por sus dos esposas.

Pese al correcto Mundial realizado por Loa Faraones, donde tuvieron contra las cuerdas a Argentina en octavos de final, y a renovar su contrato hasta 2030, la vida privada le pasó la cuenta al DT.

En el comunicado que confirma su salida, la asociación local apuntó a que hubo un “impacto negativo en la imagen positiva” de la escuadra producto del suceso.





Hassan dirigía asumió el cargo en febrero de 2024 y los llevó hasta la ronda los 16 mejores de la última cita planetaria, cayendo 3-2 contra La Albiceleste en un polémico encuentro.

Su reemplazante será Ali Maher, quien llega desde el Ceramica Cleopatra y que dirigirá los duelos contra Malawi a mediados de noviembre por las Clasificatorias a la Copa Africana.

El escándalo que frenó continuidad de Hossam Hassan

El conflicto que derivó en su salida se dio en agosto pasado, con Hassan sufriendo un desmayo durante una pelea entre sus dos esposas en un recinto turístico de Egipto.

Las imágenes se viralizaron y el escándalo derivó en la hospitalización del adiestrador de 60 años, desatando una fuerte controversia en el país.

Según testigos, las mujeres se lanzaron objetos y se agredieron de forma física. Tras ser separadas, optaron por no realizar ninguna denuncia formal.