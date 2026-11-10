Colo Colo incluido: Los clubes clasificados a la Copa Libertadores 2027 y la fecha clave que se viene

Con el título de la Liga de Primera conseguido, Colo Colo comienza a sacar las primeras cuentas de cara a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Colo Colo vuelve a la Copa Libertadores. Tras consagrarse campeón de la Liga de Primera, Los Albos sellaron su pasaje a la fase de grupos del certamen más importante de Sudamérica.

Pese a que la temporada no ha terminado, donde pueden coronarse también en la Copa Chile, en el Cacique comienzan a sacar cuentas de sus posibles rivales del torneo.

Entre los más de 20 equipos que ya accedieron a la búsqueda de la Gloria Eterna se destacan poderosos del continente como Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors y Atlético Nacional de Colombia.

Otros viejos conocidos para el Popular son Junior de Barranquilla, Alianza Lima, Olimpia de Paraguay e Independiente del Valle.

En cuanto al fútbol chileno, todavía quedan tres plazos que se resolverán entre Chile 2, campeón de la Copa de la Liga y duelo de definición entre ganador de la Copa Chile y tercero de la Liga de Primera.





Los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2027:

Chile: Colo Colo

Argentina, Belgrano de Córdoba, Boca Juniors, Rosario Central y Argentinos Juniors

Bolivia: Bolívar y Always Ready

Brasil: Palmeiras, Flamengo y Gremio (si es que no desciende)

Colombia: Junior de Barranquilla y Atlético Nacional

Ecuador: Independiente del Valle, Macará y Universidad Católica

Paraguay: Olimpia

Perú: Alianza Lima y Universitario

Uruguay: Sin representantes por ahora

Venezuela: Deportivo Táchira, Metropolitanos, Carabobo y Deportivo La Guaira

La fecha clave para Colo Colo en la Copa Libertadores 2027

De cara a su participación en la Copa Libertadores, Colo Colo toma nota sobre la fecha en la que se realizará el sorteo de la fase de grupos.

Dicha instancia será el miércoles 17 de marzo del 2027 en la sede de la Conmebol.