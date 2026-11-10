Nueva alerta para Alexis Sánchez: CF Montreal sale a la venta y su futuro queda en suspenso

Tras más de 30 años al mando, el empresario Joey Saputo decidió iniciar el proceso de venta de la institución canadiense, noticia que genera una interrogante en el futuro de Maravilla.

Alexis Sánchez entra en alerta. Tras la pésima campaña en la MLS, CF Montreal confirmó este martes que se ha dado inicio al proceso de venta del club.

A través de un comunicado, la escuadra canadiense señaló que el propietario, Joey Saputo, finalizará su ciclo luego de 30 años al mando de la institución.

“Tras más de tres décadas dedicadas a construir y hacer crecer este club, creemos que ha llegado el momento de iniciar el proceso de búsqueda de nuevos propietarios“, comentó al sitio oficial.

El empresario destacó que en su familia “hemos invertido muchísimo tiempo, energía y recursos en su desarrollo, y estamos orgullosos de lo que el CF Montréal se ha convertido”.





¿Qué pasará con Alexis Sánchez tras venta de CF Montreal?

Esta decisión genera una interrogante sobre el futuro del futbolista chileno, quien fue presentado en agosto del este año con el objetivo de liderar un proyecto.

Sin embargo, los resultados no se dieron y el Impact terminó último en la Conferencia Este del torneo local, golpe que se sumó a la caída en la final del Campeonato Canadiense en la que Sánchez no ingresó.

Por si fuera poco, la derrota implicó una fuerte discusión con el entrenador Philippe Eullaffroy, donde se llegó a especular con que el tocopillano podría salir del equipo en el próximo mercado de pases.

En su presentación como Jugar Franquicia del CF Montreal, el delantero declaró: “Hablé con Luca (Saputo, director principal del club), me gustó el proyecto”.

“Jugué en los mejores clubes del mundo: Manchester United, Arsenal, Inter de Milan y Marsella. Venir a Canadá es un desafío de ayudar al club y salir campeón en algún momento. Mi mentalidad es siempre salir campeón”, manifestó el 18 de agosto pasado.

Tras concluir su participación en la liga estadounidense, el elenco que tendrá nuevos dueños volverá a competir de forma oficial recién en febrero del 2027.