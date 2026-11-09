Con baile incluido: Así festejaron Alexis Sánchez y Alexandra Litvinova primer cumpleaños de su hija

Tortas, globos y mucha ternura fueron parte de la celebración de la pequeña, generando una ola de reacciones de los seguidores de ambos.

Pura felicidad tuvieron Alexis Sánchez y Alexandra Litvinova, quienes el último fin de semana festejaron el primer cumpleaños de su hija.

La pareja compartió imágenes de la celebración, la que incluyó torta, globos, decoración y mucho regaloneó hacia la pequeña.

De acuerdo a los registros, la influencer ruso mostró que ella misma preparó el pastel que horas después terminó desarmado por las manos de su heredera.





Alexis Sánchez festejó con baile cumpleaños de su hija

Uno de los momentos que marcó el festejo fue el del futbolista chileno bailando con su hija, relajándose totalmente a pesar de la magra temporada en el CF Montreal.

A torso desnudo y vestido con un pantalón corto de su equipo, Maravilla tomó en brazos a la niña y ambos comenzaron a moverse al ritmo de la canción “Echar de Menos” de Ke Personajes.

El video fue subido por el propio tocopillano a su historia de Instagram, destacando que tuvo una jornada inolvidable junto a su familia.

El posteo compartido por Sánchez y Litvinova generó una ola de reacciones, donde los seguidores los felicitaron.

“La bebé de Chile”, “cómo tan rápido ya tiene un añito” y “qué rápido creció” fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

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