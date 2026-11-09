Histórico: Vittorio Gorziglia brilló en el lanzamiento de disco y obtuvo bronce en Dakar 2026

Con una marca de 56,00 metros como mejor envío, el atleta nacional le dio a nuesto país la segunda medalla en toda la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Historia en el deporte chileno. Vittorio Gorziglia tuvo una notable actuación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, consiguiendo este lunes el bronce en el lanzamiento del disco.

El nacional fue tercero con 56,00 metros como su mejor envío, lo que le alcanzó para superar al español Cristóbal Díaz (4°) y meterse en el podio.

El oro quedó en manos del egipcio Yahya Sawaby, mientras que la plata fue para el jamaico Kamari Kennedy.

Vittorio Gorziglia le da a Chile histórica medalla olímpica

Para dimensionar el logro, el atleta formado en Universidad Católica obtuvo la segunda medalla para nuestro país en una cita juvenil.

La anterior se dio en Singapur 2010, con la Selección Chilena conquistando el oro en el fútbol femenino.

La hazaña abre el apetito de Gorziglia, quien anteriormente estuvo en Juegos Suramericanos Juveniles e Iberoamericano Sub 20.

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