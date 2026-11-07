JJOO de la Juventud: Chilenas de básquetbol 3×3 pasan a cuartos de final en Dakar 2026

Revisa a continuación los resultados de las chilenas en lo que va del evento y cuándo volverán a jugar las chilenas en Dakar 2026.

Este sábado el equipo de básquetbol 3×3 femenino del Team Chile logró una nueva victoria en su paso por los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Tras enfrentarse a México y terminar el partido 16-9 a favor de las chilenas, lograron clasificar a cuartos de final en la cita deportiva.





La buena racha del Team Chile femenino de básquetbol 3×3

El equipo formado por Constanza Mella vivió esta jornada su tercer partido en lo que va de Dakar 2026, evento en el que se mantienen invictas.

Luego de derrotar a Francia 18-12 y a Polonia 20-19 en fase de grupos, ahora lograron hacerse con el partido ante las mexicanas, instancia en que la capitana logró anotar 8 puntos.

Ahora las chilenas buscarán llegar a semifinales, sin embargo, primero deberán superar a Senegal en un partido que se llevará a cabo este domingo 8 de noviembre a las 08:55 horas de Chile.