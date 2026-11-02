La modelo rusa dio detalles de la compleja situación que vivió su perrito, llegando a gastar millones de pesos en veterinarios.

Momentos muy angustiantes son los que enfrentó Alexandra Litvinova, pareja de Alexis Sánchez, por un problema de salud de su mascota.

La modelo rusa reveló que su perro estuvo muy complicado en los últimos días, lo que derivó en un dificultades personales y hasta económicas.

A través de sus redes sociales, la joven contó detalles y hasta ironizó en cómo pasó su Halloween junto a uno de sus seres más amados.





El complejo momento que vivió Alexandra Litvinova

La influencer relató que pasó “3 noches sin dormir. 4 clínicas veterinarias diferentes y un día entero en el veterinario”.

A esto se sumaron “9 horas sin comer ni beber agua y $2.000 menos en mi cuenta“, reflejando la situación en una historia publicada en Instagram.

“Solo para hacerle una ecografía y conseguir tratamiento para este pelirrojo problemático. Feliz Halloween. Aquí estoy, disfrazada de mamá agotada”, agregó.

Litvinova, que actualmente está radicada en Montreal para acompañar al futbolista chileno, ha realizado diversas publicaciones dedicadas a su mascota.

Esto ha incluido paseos con Sánchez y su hija Bella, nacido hace poco más de un año.

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