La influencer mostró todo su apoyo a Maravilla, quien no lo pasa en su equipo al sumar una nueva frustración en la MLS.

Alexis Sánchez no lo pasa bien en el CF Montreal. Al cruce con su entrenador en la derrota en la final del Campeonato Canadiense se sumó otra frustración: Un nuevo revés por la MLS.

El tocopillano fue titular en la caída 2-0 ante Nashville en condición de local, resultado que mantiene a su equipo en el último lugar de la Conferencia Este.

Pese a esto, Maravilla contó con un tremendo respaldo de parte de Alexandra Litvinova, su pareja que acudió al estadio y realizó un tierno gesto.





Alexandra Litvinova luce bufanda con rostro de Alexis Sánchez

La influencer subió una serie de videos a su Instagram de su llegada al recinto, comprando nada menos que una bufanda con el rostro del delantero chileno.

“Aquí hoy”, escribió la joven rusa en uno de los registros en el que grabó desde la tribuna al nacional, quien volvió a tener una frustración con su club.

A esto agregó la adquisición del producto en la tienda oficial, mencionando que “sí, compré esta bufanda”.

El apoyo llegó en medio de especulaciones de que Sánchez analizaría su futuro en el CF Montreal, donde aparentemente tiene una cláusula de salida que le permitiría buscar nuevos rumbos de cara al 2027.

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