Maravilla estaría evaluando su continuidad en los norteamericanos tras la caída en la final del Campeonato Canadiense, donde tuvo un cruce con su entrenador al no sumar minutos.

El cruce con su entrenador podría generar un vuelco en el futuro de Alexis Sánchez, quien estaría meditando su salida del CF Montreal.

El tocopillano no ingresó en la derrota de su equipo por la final del Campeonato Canadiense, donde fue captado teniendo un áspero diálogo con el estratega Philippe Eullaffroy.

Pese a calentar por más de 50 minutos, Maravilla tuvo que ver desde la banca la caída del Impact frente a Forge FC el pasado miércoles.





Alexis Sánchez analizaría dejar CF Montreal

Según consignó La Tercera, la controversia podría derivra en la salida del delantero chileno del elenco norteamericano.

Esto porque Sánchez analizaría dejar el club, aspecto que se puede dar debido a una cláusila de salida que puede ejecutarla a fin de año.

El goleador histórico de La Roja llegó en agosto en un vínculo que se extiende por dos temporadas, siendo considerado como Jugador Franquicia por la institución.

Si bien ha sumado más minutos que en temporadas anteriores, el presente del CF Montreal es paupérrimo al mantenerse último en la Conferencia Este de la MLS.

Por si fuera poco, el atacante chileno no ha marcado goles ni aportado con asistencias en los 13 duelos que disputó.