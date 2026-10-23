Un partido que le costó caro: Club sanciona con fuerte multa a futbolista argentino por jugar pádel

Ignacio Aliseda, delantero de Cerro Porteño, quedó en el centro de la polémica tras ser captado practicando otro deporte con amigos, lo que desató la furia de los hinchas en Paraguay.

Una enorme polémica se armó en Paraguay con el futbolista de Cerro Porteño Ignacio Aliseda, quien fue captado jugando pádel con unos amigos el pasado miércoles.

El argentino apareció en un centro recreativo practicando otro deporte en su tiempo libre, provocando durísimas críticas de los hinchas.

Tras el revuelo generado, el club tomó una radical decisión y lo sancionó con una fuerte multa económica.

Cerro Porteño multa a futbolista por jugar pádel

A través de sus redes sociales, el Ciclón de Barrio Obrero apuntó que constató “el incumplimiento de determinadas obligaciones contractuales por parte de un integrante del plante”

“El club ha resuelto aplicar la sanción económica correspondiente, de conformidad con lo establecido en el contrato suscrito entre las partes”, agregaron.

De acuerdo con ABC Color, Aliseda fue castigado con el 50% de su salario, lo que corresponde a cerca de 25 mil dolares.

“La Institución ha notificado formalmente al futbolista que, en caso de reincidencia, podrán adoptarse medidas de mayor gravedad, conforme a las disposiciones contractuales y a la normativa aplicable”, añadieron.

Aliseda llegó a Cerro Porteño en 2025 tras pasar por el Lugano de Suiza, disputando esta temporada 35 partidos en los que marcó 7 goles.