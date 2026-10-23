El desahogo de Fernando Muslera tras ser figura en Estudiantes ante Flamengo: “El fútbol da revancha”

El arquero uruguayo fue el héroe del Pincha al atajar tres penales, permitiendo que el elenco argentino se instale en la gran final de la Copa Libertadores.

Fernando Muslera fue el gran héroe que tuvo Estudiantes de La Plata, cuadro que dio un batacazo histórico al eliminar en penales a Flamengo y clasificar a la final de la Copa Libertadores este jueves.

El arquero uruguayo atajó tres remates en la tanda, dándole el pase al Pincha a la última instancia en la que se medirá a Palmeiras a fines de noviembre.

Tras el encuentro, el se desahogó por un complicado periodo que vivió en el Mundial 2026 con La Celeste, donde fue apuntado por su pobre actuación.





“El fútbol, en definitiva, da revancha”, comentó en diálogo con la transmisión oficial luego de ser la figura de la noche.

El charrúa agradeció “a Dios, a mis compañeros de equipo, a mi familia, que está en Montevideo, y a mis amigos por llegar a esta final y llevar a Estudiantes a disputar un nuevo título de la Copa Libertadores”.

“Será lindo volver a mi casa y jugar la final en otro templo del fútbol como el estadio Centenario”, agregó.

¿Cuándo juegan Estudiantes y Palmeiras la final de la Copa Libertadores?

La final entre Estudiantes de La Plata y Flamengo se jugará el sábado 28 de noviembre en Montevideo, Uruguay.

El gran duelo arrancará a las 15:00 horas de Chile, disputándose en el mítico Estadio Centenario.