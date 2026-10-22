Flamengo vs Estudiantes | Goles, resumen y compacto del partido por Copa Libertadores

Tras aguantar más de 40 minutos con uno menos, el Pincha dio un batacazo histórico en el Maracaná y avanzó a la final vía lanzamientos penales.

Estudiantes de La Plata dio un golpe histórico. El Pincha se impuso 3-2 en penales a Flamengo en el Estadio Maracaná y clasificó a la final de la Copa Libertadores.

Los argentinos jugaron más de 50 minutos con uno menos por la expulsión de Baltasar Rodríguez, pero aguantaron el poder de un desconocido Mengao y lograron empatar 0-0.

La gran figura de la tanda fue el arquero Fernando Muslera, quien contuvo tres remates para darle el paso a los trasandinos a la definición por el título en la que se medirán a Palmeiras.