Flamengo vs Estudiantes: Dónde ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS revancha por Libertadores

Flamengo y Estudiantes de La Plata definen este jueves al segundo finalista de la Copa Libertadores, chocando este jueves en el Estadio Maracaná.

Flamengo recibe a Estudiantes de La Plata en un partido que paraliza al continente, cerrando este jueves la llave de semifinales de Copa Libertadores.

Con Erick Pulgar como pieza clave, el Mengao define en el Estadio Maracaná la serie que dejó un parejo empate sin goles en la ida de la semana pasada.

En caso de otra igualdad por cualquier marcador, el clasificado a la gran final del torneo se determinará vía lanzamientos penales.





Flamengo vs Estudiantes por Libertadores: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Flamengo ante Estudiantes de La Plata será transmitido en vivo y online por el sitio de CHV Deportes de chilevision.cl.

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¿A qué hora es el partido de Flamengo vs Estudiantes?

El compromiso de los brasileños contra el Pincha inicia a las 21:30 horas de Chile de este jueves 22 de octubre, con el árbitro uruguayo Gustavo Tejera impartiendo justicia.