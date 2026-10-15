Estudiantes vs Flamengo | Resumen y compacto del partido por Copa Libertadores

El Mengao rescató un empate y quedó bien posicionado ante el Pincha en la primera semifinal de la Copa Libertadores. Erick Pulgar disputó los 90 minutos.

Estudiantes de La Plata y Flamengo no se sacaron ventaja, igualando 0-0 este jueves por la primera semifinal de la Copa Libertadores.

Con Erick Pulgar disputando los 90 minutos, el Mengao rescató un empate en Argentina frente a un Pincha que contó con las ocasiones más claras a lo largo de la jornada.

La gran polémica de la jornada se dio en el segundo tiempo con Lucas Paquetá, quien recibió tarjeta amarilla por un codazo a Ezequiel Piovi en una acción en la que los locales pidieron la expulsión.

La revancha quedó fijada para el próximo 22 de octubre, disputándose en el Estadio Maracaná.