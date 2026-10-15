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Estudiantes vs Flamengo | Resumen y compacto del partido por Copa Libertadores

El Mengao rescató un empate y quedó bien posicionado ante el Pincha en la primera semifinal de la Copa Libertadores. Erick Pulgar disputó los 90 minutos.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Estudiantes de La Plata y Flamengo no se sacaron ventaja, igualando 0-0 este jueves por la primera semifinal de la Copa Libertadores.

Con Erick Pulgar disputando los 90 minutos, el Mengao rescató un empate en Argentina frente a un Pincha que contó con las ocasiones más claras a lo largo de la jornada.

La gran polémica de la jornada se dio en el segundo tiempo con Lucas Paquetá, quien recibió tarjeta amarilla por un codazo a Ezequiel Piovi en una acción en la que los locales pidieron la expulsión.

La revancha quedó fijada para el próximo 22 de octubre, disputándose en el Estadio Maracaná.

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