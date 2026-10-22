U. de Chile vs Deportivo Cali: Dónde ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido Libertadores Femenina

Tras sumar un punto en las primeras dos jornadas, Universidad de Chile no tiene margen de error y debe derrotar a Deportivo Cali para seguir con vida en la Copa Libertadores Femenina.

Universidad de Chile se mide este jueves a Deportivo Cali en un partido clave, definiendo su futuro en la Copa Libertadores Femenina.

Las Leonas no tienen margen de error y deben vencer a toda costa al elenco colombiano, lo que les permitiría llegar a cuatro puntos en el Grupo D y tener chances de clasificar a cuartos de final.

En caso de obtener un empate o una derrota, el cuadro nacional se despedirá automáticamente del certamen.





U. de Chile vs Deportivo Cali: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Universidad de Chile ante Deportivo Cali será transmitido en vivo y online por el sitio de CHV Deportes de chilevision.cl.

A esto puedes sumar la App MiCHV y el canal de YouTube de Chilevisión, plataformas que emiten gratis el choque por la Copa Libertadores Femenina.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver U. de Chile vs Deportivo Cali GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y ver el nuevo compromiso de la U, debes realizar el siguiente proceso:

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¿A qué hora es el partido de U. de Chile vs Deportivo Cali?

El duelo de Las Azules contra Las Azucareras inicia a las 17:00 horas de Chile de este jueves 22 de octubre, disputándose en el Estadio Banco Guayaquil de Quito, Ecuador.