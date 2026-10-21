Colo Colo vs Caracas: Dónde ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Libertadores Femenina

Colo Colo cierra su participación en la Copa Libertadores Femenina ante Caracas, apostando a despedirse del torneo con una victoria.

Colo Colo afronta su último desafío en la Copa Libertadores Femenina, cerrando su participación este miércoles ante Caracas.

Sin chances de clasificar a los cuartos de final al sumar dos derrotas, Las Albas quieren despedirse con una pequeña alegría del torneo internacional.

Su rival en esta chance es el cuadro venezolano, quienes tampoco tienen opciones de seguir en el certamen y que vienen de caer 7-0 ante Corinthians en la fecha anterior.





Colo Colo vs Caracas: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Colo Colo ante Caracas será transmitido en vivo y online por el sitio CHV Deportes de chilevision.cl.

Adicionalmente, el duelo lo puedes ver totalmente gratis por la App MiCHV y el canal de YouTube de Chilevisión.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Colo Colo vs Caracas GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y ver el duelo por la fecha 3° de la Libertadores Femenina, debes realizar el siguiente proceso:

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¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs Caracas?

El compromiso del Cacique contra El Rojo inicia a las 17:00 horas de Chile de este miércoles 21 de octubre, disputándose en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador.