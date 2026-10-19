La U cayó ante Libertad de Paraguay y complicó sus opciones de avanzar a la segunda fase de la Libertadores Femenina

Las azules pagaron caro sus errores y terminaron perdiendo por 2 a 1 ante las guaraníes.

Universidad de Chile complicó sus opciones de avanzar a la segunda fase de la Copa Libertadores Femenina tras caer por 1-2 ante Libertad de Paraguay, en duelo correspondiente a la segunda fecha del certamen continental.

Las azules pagaron caro sus errores y la poca efectividad en el área rival lo que se tradujo en los goles de las paraguayas que a los 12 minutos, Paola Genes cabeceó sin marca en un tiro de esquina y puso el 0-1.

A los 27′, un contragolpe de Libertad pilló totalmente desdibujada a la zaga azul y, casi sin marca, María Tamay se metió en el área y anotó el 0-2.

Las nacionales se fueron con todo en busca de descontar y su premio llegó a los 88 minutos a través de Constanza Santander quien aprovechó un centro desde la derecha para batir con un zapatazo rasante a la meta guaraní.

Ahora, la U deberá vencer a Deportivo Cali en la última fecha para avanzar a los Cuartos de Final del torneo. Claro que la tarea no será fácil ya que las colombianas vienen de vencer a Nacional de Uruguay (3-1) y son las líderes del Grupo D junto a Libertad, ambas con cuatro puntos.