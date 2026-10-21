Montreal sin Alexis Sánchez cae en la final del Campeonato Canadiense en definición a penales

El “Niño Maravilla” se quedó en el banco de suplentes en el partido en el que su escuadra no pudo ante el Forge F.C.

Ni siquiera entró. Alexis Sánchez miró desde el banco de suplentes como su equipo, el C.F Montreal cayó en la final de la Campeonato Canadiense frente al Forge F.C en una reñida definición por penales.

En los 90 minutos, ambas escuadras igualaron 1 a 1 con goles de Antoine Batisse para el Forge y Daniel Ríos para el Montreal.





Alexis iba a entrar pero no alcanzó

Parecía que Alexis se iba a quedar en la banca, con el marcador 1-1, pero finalmente se sacó la chaqueta y quedó con la indumentaria lista para entrar a la tanda decisiva, al igual que su compañero, el arquero Samsy Keita.

Esto porque cuando se disponía a ingresar, el árbitro del encuentro finalizó el match y el tocopillano no pudo entrar para la tanda de penales.

Ya en los penales, el Forge se impuso por 4 a 2 agudizando la crisis del conjunto del chileno que marcha último en la Conferencia Este de la MLS y ahora se quedó sin el título local, el cual daba pasajes directos a la próxima edición de la Concachampions.