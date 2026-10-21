Palmeiras vs Fluminense: Dónde ver EN VIVO y ONLINE semifinal vuelta de Copa Libertadores
Palmeiras y Fluminense se enfrentan en Sao Paulo para definir al primer finalista de la Copa Libertadores, llave en la que el Verdao tiene una leve ventaja.
Palmeiras recibe a Fluminense en un esperado partido, definiendo este miércoles al primer finalista de la Copa Libertadores.
Por la semifinal de vuelta, el Verdao llega con una leve ventaja al imponerse 2-1 en la ida de la semana pasada y confía en hacerse fuerte de local.
Sin embargo, el Flu sueña con dar el batacazo de la mano de sus experimentadas figuras como Thiago Silva, Hulk y Paulo Henrique Ganso.
¿Dónde ver EN VIVO el partido de Palmeiras vs Fluminense?
El partido de Palmeiras ante Fluminense será transmitido en vivo por el canal ESPN 5.
De manera online, la plataforma de streaming Disney + emitirá la revancha por semifinales de Copa Libertadores en su Plan Premium.
Hora de partido entre Palmeiras y Fluminense por Copa Libertadores
El crucial encuentro de estos clubes brasileños inicia a las 21:30 horas de Chile de este miércoles 21 de octubre, disputándose en el Estadio Allianz Parque de Sao Paulo.
El ganador de esta llave enfrentará en la final al vencedor del cruce entre Flamengo y Estudiantes de La Plata.
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