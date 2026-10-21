CF Montreal vs Forge FC: Hora y dónde ver EN VIVO primera final de Alexis Sánchez en Canadá

Alexis Sánchez disputa con CF Montreal la esperada final del Campeonato Canadiense, chocando ante Forge FC en el Estadio Saputo.

CF Montreal de Alexis Sánchez salta a la cancha y juega la esperada final del Campeonato Canadiense, enfrentando este miércoles a Forge FC.

Pese al complejo momento que vive en la MLS, el equipo de Maravilla tiene una oportunidad de oro para quedarse con un título esta temporada.

De conseguir la corona, el tocopillano y su club asegurarán su participación en la próxima edición de la Concachampions.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de CF Montreal vs Forge FC?

El partido de CF Montreal ante Forge FC serán transmitido en vivo y online por OneSoccer.

Para poder ver la final del Campeonato Canadiense, debes entrar a esta plataforma de streaming con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre CF Montreal de Alexis Sánchez y Forge FC

El duelo entre el elenco de Alexis Sánchez contra The Hammers inicia a las 20:00 horas de Chile de este miércoles 21 de octubre.

El escenario para este esperado duelo es el Estadio Saputo de Montreal, recinto en el que se esperan cerca de 20 mil hinchas.