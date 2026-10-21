Alerta en Deportes Concepción por Fernando Díaz: Se ausentó de entrenamientos y debió ser operado

El entrenador de Los Lilas ha generado preocupación por su estado de salud, situación que le ha impedido comandar las prácticas del primer equipo.

Preocupación generó el estado de salud de Fernando Díaz, entrenador de Deportes Concepción que fue operado de urgencia en las últimas horas.

Según consignó RedGol, el estratega ha estado ausente de las últimas prácticas del León de Collao por algunas dificultades.

A raíz de esto, los entrenamientos son liderados por Gerardo “La Vieja” Reinoso, ayudante del Nano y reconocido ex futbolista que pasó por diferentes clubes.





Las complicaciones de salud de Fernando Díaz

De acuerdo con el citado medio, el adiestrador de 64 años sufrió una descompostura y tuvo que ser intervenido en una clínica para retirarle su vesícula.

Afortunadamente, el DT fue dado de alta y se está recuperando en su hogar, por lo que se espera que pronto pueda asumir sus funciones en Los Lilas.

Díaz asumió en Deportes Concepción a mediados de mayo, realizando una gran campaña en el club que se ilusiona con clasificar la Copa Sudamericana 2027.

Actualmente, el cuadro del Biobío está en el noveno lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera con 32 puntos.