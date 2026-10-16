CF Montreal confirmó grave lesión de Thomas Gillier: Fue operado y no volverá hasta 2027

Una lesión en el hombro derecho mantendrá alejado de las canchas al arquero chileno, quien finaliza su contrato con el club en diciembre de este año.

CF Montreal sumó un nuevo problema. Al pésimo momento deportivo se agregó la lesión de Thomas Gillier, quien se perderá todo lo que queda de campaña.

A través de sus redes sociales, el cuadro canadiense confirmó que el chileno “fue operado con éxito en su hombro derecho”.

Junto con desearle una pronta recuperación, la institución indicó que el arquero “no estará disponible por el resto de la temporada” y generó un nuevo dolor de cabeza para Alexis Sánchez y compañía.





Incertidumbre por el futuro de Thomas Gillier

La situación genera una interrogante en el futuro del meta de 22 años, quien finaliza su contrato con el Impact en diciembre de este año.

De no renovar el préstamo, el formado en Universidad Católica regresaría al Bologna de Italia, club dueño de su pase, para finalizar su recuperación e intentar ganarse un puesto.

Gillier arribó a mediados del 2025 al CF Montreal, jugando un total de 28 partidos en los que llegó a tener destacadas actuaciones.

Su último compromiso fue el pasado 29 de agosto, disputando los 90 minutos en la derrota 7-1 ante el Inter Miami de Lionel Messi.