Oportunidad de oro: La gran chance que tendrá Alexis Sánchez para sacar al CF Montreal de la crisis

Pese al complejo momento que vive en la MLS, con críticas incluidas del entrenador, Maravilla contará con una gran chance de ser campeón.

Alexis Sánchez otra vez atraviesa un complejo momento a nivel de clubes. Pese a llegar como figura hace pocos meses, CF Montreal no despega y vive una importante crisis.

El momento se volvió más complicado tras la contundente derrota 3-0 ante el Atlanta United el pasado miércoles, colmando la paciencia del entrenador Philippe Eullaffroy que estalló por mantenerse en el último lugar de la Conferencia Este en la MLS.

Pese a quedar prácticamente sin chances de clasificar a los playoffs, Maravilla tendrá una oportunidad dorada para levantar a su equipo.





Alexis Sánchez puede ser campeón con el CF Montreal

Se trata de la final del Campeonato Canadiense, donde el Impact se medirá al Forge FC el próximo miércoles 21 de octubre.

Este torneo local parece ser la única vía de escape para que el tocopillano tenga una alegría importante al menos estos meses, apostando a levantar un nuevo trofeo.

Pese a que siempre muestra energía, el delantero chileno no ha podido marcar goles en los 12 partidos que disputó desde su arribo en agosto.

Un punto positivo es que, a diferencia de otros años, Sánchez logró tener regularidad y está sumando una importante cantidad de minutos.

De conseguir el título, CF Montreal asegurará su clasificación a la próxima edición de la Concachampions.