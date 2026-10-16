Tensa situación para ex jugador de Colo Colo: Barras vandalizaron su auto y le dejaron fuerte mensaje

Guillermo Paiva, delantero que pasó por el Cacique, fue apretado por hinchas de Junior de Barranquilla que le recriminaron los malos resultados.

Un complejo momento vivió en Colombia Guillermo Paiva, ex jugador de Colo Colo que actualmente milita en Junior de Barranquilla.

El paraguayo, que pasó por Los Albos en la temporada 2024, fue uno de los afectados en un intimidante apriete de parte de la barra brava del club.

Molestos por los malos resultados de esta campaña, sujetos acudieron al predio de entrenamiento y vandalizaron el auto del delantero y del futbolista Jesús Rivas.

Guillermo Paiva vive compleja situación en Colombia

Los individuos rayaron el auto del guaraní con el mensaje “pongan huevos”, encarándolo a la salida de la práctica.

De acuerdo con las imágenes difundidas por medios locales, al menos cinco personas confrontaron al ariete de 29 años y le recriminaron la actitud del plantel.

Junior ocupa actualmente el puesto 16 de la liga cafetera, obteniendo solamente 11 puntos en las primeras 13° fechas del torneo.

Esta situación ha puesto en duda el futuro de Paiva, quien llegó el 2025 y ha marcado 18 goles en 94 partidos con Los Tiburones.

Una vez conocido el caso, el club colombiano rechazó “categóricamente los actos de violencias registrados” en su sede.

“Entendemos la inconformidad y la exigencia de nuestra afición, que comparte con nosotros el deseo de ver a Junior en el lugar que se merece. Sin embargo, ninguna circunstancia justifica el uso de la violencia como mecanismo de protesta”, agregaron.

🚨 Algunos hinchas del #Junior, vandalizaron la sede y los vehículos de Guillermo Paiva y Jesús Rivas. Esto complica su futuro inmediato en el club. ❌🦈 📷 @JuanSalvadorB https://t.co/XEkyVwnsnX — Pipe Sierra (@PSierraR) October 15, 2026