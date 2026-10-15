Pese a que llegó como figura, el caboverdiano ha disputado solamente tres encuentros con el Cacique desde su arribo.

Vozinha nuevamente genera ruido en Colo Colo. Lejos del boom que provocó su llegada a principios de agosto, el arquero volverá a perderse un partido de Los Albos.

Tras ausentarse de varios duelos de Copa Chile por la fecha FIFA, el caboverdiano no estará a disposición para el desafío que tendrá el Cacique ante Palestino por la fecha 25° de la Liga de Primera.

¿El motivo? El arquero viajará el domingo 25 de octubre, mismo día del cotejo con Los Árabes, a Europa para estar el lunes 26 en la ceremonia del Balón de Oro.





La nueva ausencia de Vozinha en Colo Colo

El guardameta estará en Londres tras ser nominado por su gran actuación en el Mundial 2026, donde fue figura en los encuentros que su selección jugó contra España y Argentina.

A esto se sumará una inminente nominación para los compromisos de Cabo Verde a mediados de noviembre, lo que le impediría estar en una eventual semifinal de Copa Chile.

Todo esto complicaría su eventual renovación automática al no completar los minutos estipulados, aunque el meta ya manifestó su deseo de disputar con el Popular la Copa Libertadores 2027.

En medio de esto, Vozinha firmó contrato con una reconocida marca deportiva y sigue intentando quedarse con la titularidad.

Desde su arribo a Macul, el africano de 40 años ha jugado solamente tres partidos en los que recibió un gol.