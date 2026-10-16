Santiago Wanderers vs Rangers: Hora y dónde ver EN VIVO partido por la Primera B

Santiago Wanderers y Rangers dan el vamos a la fecha 28° de la Liga de Ascenso, partido que es determinante para ambos y que se juega en Valparaíso.

Santiago Wanderers recibe a Rangers de Talca en un partido crucial este viernes, dando el vamos a la fecha 28° de la Primera B.

Los Caturros quieren salir de una negativa racha de cuatro derrotas consecutivas, apostando a ganar para afianzarse en puestos de liguilla.

Por su parte, Los Piducanos siguen complicados con el descenso y necesitan con urgencia los puntos para salir del último lugar de la tabla de posiciones.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Santiago Wanderers vs Rangers?

El partido de Santiago Wanderers ante Rangers será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, el choque por la Liga de Ascenso será emitido de manera online por la plataforma de streaming HBO Max. Para poder verlo, debes ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido enre Santiago Wanderers y Cobreloa por la Primera B

El encuentro del Decano contra Los Rojinegros inicia a las 18:00 horas de Chile de este viernes 16 de octubre, disputándose en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

El árbitro en esta oportunidad es Mathías Riquelme, mientras que en el VAR está Rodrigo Carvajal.