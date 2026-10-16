Parece que le erraron: Desclasifican informe que recomendaba al Barcelona no fichar a Lionel Messi

Un evaluador afirmó que el argentino tenía una “limitación física” que le impediría competir en el fútbol formativo español, situación que fue revelada por un periodista francés.

La vida de Lionel Messi cambió radicalmente a los 13 años. Su padre, Jorge Messi, lo llevó a España para que fiche en el Barcelona.

La calidad del entonces niño no estaba en duda, pero había un inconveniente que retrasó seriamente la contratación y que anteriormente lo había obligado a salir de Argentina: Su condición física.

Casi tres décadas después de que el rosarino se convirtiera en el mejor jugador de la historia del club, en Europa revelaron informes que recomendaban a la dirigencia culé no contratar al delantero.





El informe que pudo cambiar la historia de Lionel Messi

La información fue destapada por Florent Torchut, periodista de la revista France Football que dio a conocer documentos en el que se analizó a La Pulga durante sus pruebas en Los Catalanes.

El más polémico fue el segundo de ellos, donde el evaluador afirmó que había una “limitación física” que le impediría competir en el fútbol formativo español.

Si bien mencionó que Messi tenía “calidad técnica indiscutible”, apuntó: “Aunque crezca, con 150 cm, será muy complicado jugar en cadete”.

“Creo que no se debe fichar”, insistió el ojeador, haciendo un llamado a hacer una nueva prueba “dentro de un par de años”.

Pese a esto, la dirigencia tomó en cuenta el tercer informe en el que calificaba a Messi como “un Maradona”.

El resultado es conocido: Messi marcó 672 goles con el Barcelona y obtuvo cuatro Champions League, convirtiéndose en leyenda de la institución.