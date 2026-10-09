“¿Lo termino?”: Revelan diálogo de Lionel Messi con Fernando Véjar en su último partido con Argentina

Una cámara captó que el árbitro chileno le preguntó a La Pulga si daba por finalizado el choque de La Albiceleste con Benín, obteniendo una sincera respuesta.

Un video en redes sociales reveló el diálogo que tuvo Fernando Véjar, árbitro chileno, con Lionel Messi en su partido de despedida de la Selección Argentina.

El juez nacional fue el encargado de impartir justicia en la victoria 3-0 de La Albiceleste contra Benín, el que puso fin al ciclo de La Pulga con su amada camiseta.

Tras regalarle sus tarjetas, un nuevo registro destapó que el colegiado le preguntó al rosarino si daba por finalizado el encuentro.





El diálogo de Fernando Véjar con Lionel Messi

Al cierre del segundo tiempo, el chileno le preguntó a Messi: “¿Lo termino?”, a lo que el delantero asintió con su cabeza y contestó: “Dale, dale”.

Segundos después llegó el obsequio de Véjar al argentino, quien finalmente se las dio a la cantante Soledad Pastorutti que fue invitada al compromiso.

La escena fue captada por una cámara lejana y viralizada en redes sociales, generando rápidamente decenas de comentarios.

Durante el cotejo, el juez cobró un penal a favor de los trasandinos que fue aprovechado por el ídolo que se marchó con un último gol.

Mira el video acá