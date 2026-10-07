Árbitro Fernando Véjar regaló sus tarjetas a Messi en su despedida: La Pulga no se las quedó

Apenas terminó el partido de Argentina ante Benín, el juez chileno saludó al rosarino y le entregó las cartulinas en su gesto que se hizo viral.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tuvo condimento chileno, con Fernando Véjar siendo el árbitro principal de la victoria 3-0 ante Benín.

El delantero puso fin a su ciclo en La Albiceleste este martes por la noche, luciéndose con un gol de penal que sentenció la victoria 3-0 en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires.

En medio de una lluvia de emoción y variados homenajes, el juez nacional no se quedó atrás y le regaló a La Pulga las tarjetas que ocupó en el partido.

El árbitro chileno Fernando Vejar le regala sus tarjetas a Lionel Messi en el partido de despedida de la selección de Argentina https://t.co/S8MWqc0zua — Pipopavez (@Pipopavez) October 7, 2026

Lionel Messi no se quedó con las tarjetas de Fernando Véjar

Tras marcar el término del compromiso, el colegiado saludó al rosarino y le obsequió las cartulinas en un gesto que rápidamente se hizo viral.

Sin embargo, Messi no se las quedó y los elementos terminaron en otras manos esa misma jornada.

¿Quién recibió las tarjetas? Según consignó el diario Olé, el ariete de 39 años se las dio a la cantante Soledad Pastorutti, conocida como “La Sole”.

La artista fue invitada a la despedida, interpretando el tema “Brindis” que en 2006 también se lo dedicó a Diego Armando Maradona.