Del adiós de Lionel Messi al caos: Los graves problemas que enfrentaron los rivales de Argentina

Burkina Faso y Benín han tenido que atravesar diversas dificultades antes de jugar contra La Albiceleste, aspecto que opaca la despedida de su capitán.

Argentina vuelve a tener problemas. En una fecha FIFA marcada por la despedida de Lionel Messi, al otro lado de la Cordillera se habla más de los rivales que de la propia Pulga.

Lejos de analizar situaciones deportivas, La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha tenido que enfrentar nuevas críticas por el papelón que acusaron dos de sus oponentes: Burkina Faso y Benín.

El problema más serio se dio con el primero de ellos, quienes llegaron cinco horas antes a Buenos Aires para enfrentar al subcampeón del mundo el pasdo 3 de octubre.

Los africanos se presentaron con un equipo de emergencia integrado en su mayoría por jugadores Sub 23, recibiendo de “regalo” un 7-0 que dejó poco para analizar.

Si bien el viaje estaba fijado para el 3 de septiembre, una falla técnica en uno de los aviones complicó los planes y derivó en una eterna espera que puso seriamente en duda el cotejo.

Ante la ola de críticas, Jairo Pachón, agente FIFA encargado de organizar el compromiso, la modificación en el plantel provocó en la gestión de visas de manera urgente, aunque agradeció la labor de ambas federaciones.





Las malas condiciones que estaría viviendo Benín

El último lío se está dando con Benín, el rival elegido para que Messi se ponga por última vez la camiseta de la Selección este 6 de octubre.

Pese a que ya está en territorio argentino, las condiciones en las que están entrenando Los Guepardos tampoco serían las más óptimas.

De acuerdo con Mega Sports Media, la delegación tuvo escalas de hasta 25 horas antes de arribar a Sudámerica, provocando hasta una descompensación en un integrante del staff.

A esto se sumó falta de agua caliente en el hotel asignado, mal estado del gimnasio y retraso de futbolistas que militan en otras ligas del mundo.

Sin embargo, estas situaciones se habrían solucionado y el equipo ya estaría pensando en amargar al rosarino y a los hinchas, quienes colmarán el Estadio Más Monumental de River Plate.