Entre lágrimas y un gol: Messi tuvo su última función con la Selección Argentina en triunfo ante Benín

La Pulga bajó el telón a su ciclo en La Albiceleste con un tanto de penal, dando por terminado un ciclo que lo consagró como leyenda.

Se acabó la era de Lionel Messi en la Selección Argentina. La Pulga tuvo este martes su última función en la victoria 3-0 ante Benín en un amistoso internacional.

Tras 21 años defendiendo a La Albiceleste, el ídolo se despidió con un triunfo que tiene mucha más relevancia en lo emocional que en lo deportivo.

La jornada arrancó con el delantero llegando entre lágrimas al Estadio Más Monumental, pasando por shows musicales y el cariño del público que lo ovacionó cada vez que pudo.





El último gol de Messi con Argentina

Lo más relevante llegó en el segundo tiempo, con los dirigidos por Lionel Scaloni poniéndose en ventaja con los goles de Nicolás Otamendi, otro que finaliza su etapa en Argentina, y Nico Paz que se lucieron con asistencias del rosarino.

La guinda de la torta llegó a los 70 minutos, con el árbitro chileno Fernando Véjar cobrando un penal que le permitió a Messi marcar su último tanto con su amada camiseta.

El remate cruzado desató la emoción y el abrazo de sus compañeros, coronando una espectacular carrera con La Albiceleste que incluyó dos Copas Américas y el Mundial de Qatar 2022.

Con este último tanto, el ariete de 39 años bajó el telón a un periodo que lo consagró como leyenda, finalizando todo en su casa y con su gente.